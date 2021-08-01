Германия ужесточила требования к въезду на свою территорию

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Германия усилила требования к въезду на свою территорию.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Отныне все путешественники старше 12 лет должны иметь при въезде в Германию отрицательный результат теста на коронавирус или свидетельство о полной вакцинации, или же подтверждение недавнего выздоровления от COVID-19.

Ранее эти требования касались только пассажиров авиакомпаний, но теперь распространяются и на лиц, прибывающих в Германию автомобилем или автобусом, железной дорогой или морским транспортом. Правило будет действовать не только для иностранцев, но и для жителей Германии, которые возвращаются из других стран.

При этом проверки на сухопутных границах страны будут носить выборочный характер, и путешественники должны будут предоставлять соответствующие документы. При пересечении границы в поездах проверки будут проводить во время движения поезда. При авиапутешествиях пассажиры должны будут предоставлять документы перед посадкой в самолет.