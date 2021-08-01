Андрей Шевченко объявил о завершении контракта со сборной

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Гонтар Владимир / УНИАН

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил об окончании срока контракта с национальной командой.

Об этом он написал в Facebook в воскресенье, 1 августа.

«Сегодня подошел к концу мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол. Я благодарен президенту и исполкому УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку, кто помогал и был причастен к команде», — написал Шевченко.

Он прямо не указал, будет ли продолжать работу с национальной сборной.

Глава комитета сборных Украинской ассоциации футболу Мирон Маркевич в комментарии для издания Tribuna рассказал, что не знает, покидает ли Шевченко сборную: «Ничего вам об этом не могу сказать. С Шевченко я не разговаривал, а как будет дальше, зависит от него и от УАФ».

«Насколько я знаю, он сейчас в отпуске, а завтра уже можно будет о чем-то говорить. Честно говоря, я не в курсе дел. Это должно быть его решение», — добавил Маркевич.

В начале июля Шевченко во время шоу Calciomercato LʼOriginale рассказывал о желании попробовать свои силы на клубном уровне.

«Безусловно, думаю о том, чтобы однажды возглавить какой-то клуб. Я отработал 5 лет со сборной Украины, теперь нужно спокойно оценить наше будущее», — сказал тогда Шевченко.

Главный тренер сборной Украины работал с национальной командой с лета 2016 года. За это время сборная Украины вышла на Евро-2020, а также пробилась в группу A Лиги наций УЕФА 2018—2019.