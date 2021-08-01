Эстонские ученые объявили о создании спрея от коронавируса

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Icosagen

Эстонские ученые заявили, что создали спрей для носа, который защищает от всех основных штаммов коронавируса: исходного «уханьского», «Дельта» (индийского происхождения), а также от «британского», «южноафриканского» и «бразильского».

Об этом эстонская газета Postimees сообщила в воскресенье, 1 августа.

Научный директор компании Icosagen, специалист по вопросам генной инженерии, Март-Устав-младший объяснил, что спрей под названием BioBlock способен полностью предотвращать заражение COVID-19.

Эта разработка не является лекарственным средством. Технология продукта запатентована. Назальный спрей BioBlock производит и продает компания Chemi-Pharm.

«Вместе с нашей командой мы постоянно отслеживаем изменения в вирусе и тестируем способность назального спрея BioBlock нейтрализовать те штаммы, которые еще не получили широкого распространения», — пояснил Март-Устав.

Разрешение на производство спрея предоставил Департамент здоровья страны на основании заключения группы экспертов по сопутствующим продуктам.