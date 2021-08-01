Правительство Новой Зеландии официально извинилось за репрессии против жителей островов Тихого океана

Новости

Hagen Hopkins / Getty Images

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн официально извинилась за иммиграционные меры, предпринятые в 1970-х годах против жителей островов Тихого океана, которые переехали в страну после Второй мировой войны.

Об этом сообщает BBC.

В рамках «рейдов на рассвете» из страны депортировали людей за просроченные визы. Большинство депортированных были из Великобритании, Австралии и Южной Африки. Джасинда Ардерн принесла «официальные и искренние извинения». Она отметила, что сообщества жителей тихоокеанских островов в Новой Зеландии все еще «страдают и несут на себе шрамы» от этой политики.

Новая Зеландия приняла тысячи мигрантов с островов Тихого океана после окончания Второй мировой войны. По данным правительства, до 1976 года в стране проживало более 50 тысяч жителей тихоокеанских островов, но экономический кризис в начале 1970-х привел к росту безработицы. Тогда некоторые политики и пресса начали нападать на мигрантов. Рейды начались в 1974 году и продолжались все десятилетие. Тогда правительственные силы на рассвете приходили к мигрантам и требовали, чтобы все в доме показали свои паспорта, чтобы доказать, что они имеют законное право находиться в Новой Зеландии. Если визы просрочены — арест и депортация.

Эта политика вызвала растущую критику со стороны религиозных, политических и гражданских групп, пока, наконец, не была остановлена в начале 1980-х годов. Действующий министр Новой Зеландии по делам тихоокеанских народов Аупито Уильям Сио сам стал жертвой операции: он родился на Самоа до переезда в Новую Зеландию и сказал, что день рейда ему «запомнился навсегда».

«Когда кто-то стучит в дверь рано утром, фонариком светит в лицо, когда эльзасская собака с пеной у рта хочет войти. Это довольно сильно травмирует», — рассказал он.