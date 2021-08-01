В Германии проверят действия местной власти перед наводнением из-за возможного игнорирования предупреждений об угрозе

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В Германии власти округа Арвайлер, который стал в июле одним из эпицентров разрушительного наводнения, вероятно, проигнорировали предупреждение об угрозе выхода воды из рек. В ночь на 15 июля местные органы власти получили сигнал тревоги от ведомства по охране окружающей среды, но не приняли своевременных мер.

Об этом Deutsche Welle.

Во второй половине дня 14 июля земельное ведомство опубликовало прогнозы о значительном превышении уровня воды в реке Ар. Тогда же вечером ведомство разослало электронные письма с предупреждением об угрозе. В частности, оно предупредило около 21:30 об ожидаемом уровне воды в Аре до 7 метров (предыдущая максимальная отметка была 3,7 метра).

Однако власти округа начали эвакуацию и объявили о чрезвычайной ситуации только около 23:00. В Министерстве внутренних дел заявили, что события 14 июня в Арвайлере будут «детально проанализированы».

Напомним, что в середине июля началась сильнейшее за последние десятилетия наводнение в Германии. Оно разрушило некоторые районы страны, в результате чего погибли не менее 180 человек, ущерб оценивается в миллиарды долларов. Десятки людей все еще считаются пропавшими без вести.

Европейские лидеры считают, что наводнения, от которых также пострадали Швейцария, Люксембург и Нидерланды, вызваны изменениями климата.