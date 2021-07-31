Черногория усилила карантин. Туда можно въезжать без ограничений, но для ресторанов нужен COVID-сертификат

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Alexandr Bormotin / Unsplash

В Черногории усилили карантинные ограничения, поэтому теперь в рестораны и ночные клубы пускают только с COVID-сертификатом о вакцинации или с отрицательным результатом теста на коронавирус. Это правило касается и туристов.

Об этом сообщает Radio Free Europe.

По меньшей мере до 20 августа у всех взрослых перед входом в заведение общественного питания будут проверять сертификат. Все, кому не исполнилось 18 лет, должны иметь сертификат для посещения ночных клубов.

В нем должна быть информация о полной вакцинации или получении первой дозы, отрицательном результате ПЦР-теста (действующий до 72 часов) или экспресс-теста (действующий до 48 часов) или же информация о выздоровлении.

Туристы из других стран тоже обязаны показывать COVID-сертификат. Власти согласовали признание всех документов, которые можно отсканировать через QR-код. Если документы путешественников не имеют кода, они могут обратиться в учреждения здравоохранения Черногории для подтверждения документа — только тогда он будет действительным.

Так Министерство здравоохранения хочет контролировать распространение коронавируса среди молодежи. Сейчас в стране 1 216 активных случаев коронавируса.

Въезжать в Черногорию из Украины можно без ограничений — на въезде не требуют ни результат теста, ни справку о вакцинации.