Советник Ермака Милованов и бывший секретарь СНБО Данилюк подрались на дне рождении последнего

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Между бывшим членом команды Зеленського Александром Данилюком и советником Андрея Ермака Тимофеем Миловановым в пятницу вечером произошла потасовка.

Об этом «Бабелю» рассказал очевидец.

Милованов пришел на день рождения Данилюка, где мужчины и начали ссориться.

Конфликт произошел на следующий день после того, как Комиссия по отбору главы Бюро экономической безопасности, которую возглавляет Милованов, сняла Данилюка с конкурса. Это объяснили тем, что его американский диплом не подтвержден в Украине.

Потому сегодня Данилюк попросил Милованова уйти с дня рождения, но тот отказался. Потом именинник отвел советника Ермака в сторону, где они, видимо, обсуждали вчерашний конкурс.

В конце Данилюк сказал фразу: «Передай своему Ермаку, что тебя выгнали с моего дня рождения», на что Милованов ответил: «Это будет рассказывать человек, который работал на Януковича».

Тогда Данилюк несколько раз пнул Милованова ногой и ударил рукой по лицу, разбив Милованову бровь.

Разнимал их депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец, а бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак вывел Милованова с праздника.

В комментариях к своему посту бывший министр Милованов подтвердил стычку словами, «если серьезно, Данилюк неадекватен. Таких нельзя допускать к государственной службе».