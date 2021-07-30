Болгария обновила правила въезда. Что изменится для украинцев

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Boby Dimitrov / Flickr

Болгарское правительство обновило правила въезда в страну для иностранцев. Они будут базироваться на распределении других государств в соответствии с распространением там коронавируса.

Об этом пишет посольство Украины в Болгарии в своем Facebook.

«Информируем, что 28 июля 2021 года обновлено решение Министерства здравоохранения Республики Болгария № РД-01-645, которым предусмотрено, что с 29 июля по 31 августа 2021 года въезд в Болгарию будет осуществляться согласно оценке распространения COVID-19 в соответствующих странах по критериям и размещением стран в цветных зонах (зеленая, оранжевая и красная)», — говорится в сообщении.

Украина сейчас находится в «оранжевой» зоне по критериям болгарского правительства. Это означает, что въехать можно после предъявления цифрового сертификата ЕС, где будут данные о вакцинации, перенесенной болезни или отрицательном тесте. Также болгары признают и аналогичный документ, где будут такие же данные.

Если же соответствующего документа не будет, то нужно будет просидеть 10 дней на самоизоляции. Дети до 12 лет могут въезжать в Болгарию без необходимости показывать вышеуказанные документы.