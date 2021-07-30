Полиция задержала мужчину, который прислал в Киев и Одессу посылки, взорвавшиеся в почтоматах

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Национальная полиция Украины

Полиция задержала мужчину, приславшего в отделения «Новой почты» в Киеве и Одессе посылки, которые в итоге взорвались.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Подозреваемый — уроженец оккупированного Россией Крыма. Его задержали в Черновцах, где он жил в последнее время.

Полицейские выяснили, что злоумышленник направил в Киев и Одессу посылки с пиротехническими изделиями, которые в почтоматах сдетонировали. После задержания фигуранта его доставили в управление полиции, где с ним проводятся следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. За указанное преступление ему грозит до 10 лет тюремного заключения.