«Восточные области являются критическими». В Минздраве прогнозируют продление карантина в Украине осенью

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Чузавков Сергей / УНИАН

Карантин в Украине будет продлен с 1 сентября.

Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин в эфире «Сніданку з 1+1».

«О продлении карантина. Скорее всего, он будет продлен, потому что мы понимаем, что к карантину привязывается много организационных мероприятий, в частности мероприятий в рамках гражданской защиты населения. Поэтому он будет продлен», — сказал он, но не смог спрогнозировать продолжительность карантина.

По словам Кузина, сейчас ситуация стабильная.

«Мы не фиксируем вспышек каких-то локальных или общенациональных. Сейчас мы находимся в «зеленой» эпидемической зоне, признаков вспышки нет», — рассказал он.

В то же время главный санврач отметил, что беспокойство вызывают в основном восточные области, «они сейчас являются критическими».

«На уровне некоторых объединенных территориальных общин или районов этих областей фиксируются вспышки или кластеры заболевания. Они сейчас расследуются. Это районы Донецкой, Луганской, Харьковской и Львовской областей. Город Киев сюда не входит, так как Киев регистрирует много новых случаев с точки зрения выявления, но по абсолютным показателям или по показателям на 100 тысяч населения показатели более или менее нормальные», — добавил Кузин.