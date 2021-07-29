На острове Мэн красная панда, которой установили контрацептив, родила двойню

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В парке дикой природы Curraghs на острове Мэн, что в Ирландском море, родились двое малышей у красной панды.

Это стало большим сюрпризом для наблюдателей, поскольку самке установили гормональный контрацептивный имплантат, и она не должна была рожать в этом году, пишет ВВС.

По словам работников зоопарка, сейчас у них живет три панды, поэтому для родителей новорожденных в этом году «не было запланировано разведение».

Маленьких красных панд думают переселить в консервационный центр в британском Бирмингеме.

Международный союз охраны природы добавил красных панд к видам, которые находятся под угрозой исчезновения. За последние полвека их численность сократилась на 40% в дикой природе.

Представительница парка заявила, что пара панд Куш и Сара в прошлом году уже дали потомство, и, чтобы не истощать животное, надзирателям рекомендовали не разводить породу в этом году.

Там объясняют, что количество мест для животных в парке ограничено, это связано с генетикой, а не с численностью животных.

«Поскольку Куш и Сара спаривались в прошлом году, то в этом году была не их очередь, но, похоже, у них были другие планы», — отметила специалист и объяснила, что противозачаточные средства иногда могут давать сбой.