Первое издание книги о Гарри Поттере продали за более чем 111 тысяч долларов
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
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Каролина Ускакович / Артем Марков / «Бабель»
Экземпляр первого издания книги «Гарри Поттер и философский камень» продали на аукционе Tennants за 111 тысяч долларов, что эквивалентно трем миллионам гривен.
Об этом сообщает BBC.
В 1997 году издательство Bloomsbury Publishing опубликовало первые 500 экземпляров этой книги, а сейчас уже многие из них сильно повреждены или вовсе уничтожены — это и делает их такими дорогостоящими.
Кроме того, именно это издание принесло Джоан Роулинг всемирную известность. В тот год книга продавалась за 10,99 фунта стерлингов (14,53 доллара). Из 500 экземпляров в продажу поступило 200 книг, остальные были отправлены в школы и библиотеки.
Аукционный дом хотел продать книгу за 20—30 тысяч фунтов, но торги вывели эту сумму до 80 тысяч.
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