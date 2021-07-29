Украинцы с инвалидностью смогут получить приспособленное к их потребностям жилье. Зеленский подписал закон
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Josh Appel / Unsplash
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об урегулировании вопроса замены жилья для людей с инвалидностью.
Об этом сообщили в Офисе президента.
Как отмечается, в законе прописан порядок обеспечения людей с инвалидностью жильем, приспособленным к их потребностям.
«Это может происходить путем замены жилья, в котором проживает человек с инвалидностью, через обмен на условиях найма. Также возможно предоставление человеку с инвалидностью приспособленного жилья, если он передаст помещение, которое ему принадлежит, в собственность территориальной общины», — рассказали в ОПУ.
В то же время в документе отмечается, что жилье, которое будут передавать человеку с инвалидностью, должно соответствовать требованиям беспрепятственного доступа.
Отдельно указывается, что порядок замены жилья или жилых помещений утверждает Кабинет министров.
Закон вступает в силу 30 июля и вводится в действие через шесть месяцев.
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