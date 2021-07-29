КГГА разрабатывает электронные пропуска в транспорт на случай нового локдауна

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Киевская городская государственная администрация разрабатывает электронные пропуска для проезда в общественном транспорте на случай введения локдауна из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Учитывая предыдущий опыт, мы решили, что в случае необходимости введения в столице строгого локдауна для перевозки общественным транспортом сотрудников критической инфраструктуры будут введены электронные пропуска. Сейчас подразделения КГГА разрабатывают алгоритм внедрения этой процедуры», — заявил заместитель глвавы КГГА Николай Поворозник.

Он подчеркнул, что пока никаких списков на пропуска в КГГА направлять не нужно. Все необходимые инструкции и разъяснения по оформлению электронных пропусков опубликуют на официальном портале Киева.