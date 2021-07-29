Молдова отозвала своего посла из России, которого обвинили в сексуальных домогательствах

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Tribuna.md

Молдова отозвала своего посла в России Владимира Головатюка для консультаций. Перед этим его обвинили в сексуальных домогательствах.

Об этом пишет NewsMaker.

«МИД отозвал посла Владимира Головатюка в Кишинев для проведения консультаций по дальнейшей работе дипмиссии и для обсуждения его поведения», — отметил глава пресс-службы ведомства Даниэл Водэ.

Там отметили, что до выяснения всех обстоятельств комментариев СМИ давать не будут.

Накануне в молдовских СМИ и Telegram-каналах появились свидетельства сотрудницы посольства. Она отметила, что Головатюк заманил ее в служебную квартиру и начал домогаться.

Сам посол ни о каких скандалах не слышал, а свой отзыв связывает со сменой власти.

«Сейчас в Кишиневе важные события — парламент, правительство, а вчера меня отозвали из отпуска для консультаций о моем будущем, когда будет правительство. В отношении меня примут решение», — отметил Головатюк.

Головатюка назначили послом в России в декабре 2020 года. Он является представителем партии социалистов бывшего пророссийского президента Молдовы Игоря Додона.