Зеленский перенес празднование Дня молодежи на середину августа

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский ввел празднование Дня молодежи в Украине 12 августа.

Об этом сообщает Офис президента.

Его будут отмечать ежегодно в Международный день молодежи. Такое решение Зеленский принял «с целью поддержки стремления украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество, утверждения ценностей демократии и свободы, а также учитывая инициативу молодежных организаций и движений». Документ вступает в силу с 1 января 2022 года.

Также Зеленский отменил указ от 22 июня 1994 года «О Дне молодежи», согласно которому этот праздник отмечался ежегодно в последнее воскресенье июня.