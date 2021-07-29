Зеленский перенес празднование Дня молодежи на середину августа
- Автор:
- Олег Панфилович
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Президент Владимир Зеленский ввел празднование Дня молодежи в Украине 12 августа.
Об этом сообщает Офис президента.
Его будут отмечать ежегодно в Международный день молодежи. Такое решение Зеленский принял «с целью поддержки стремления украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество, утверждения ценностей демократии и свободы, а также учитывая инициативу молодежных организаций и движений». Документ вступает в силу с 1 января 2022 года.
Также Зеленский отменил указ от 22 июня 1994 года «О Дне молодежи», согласно которому этот праздник отмечался ежегодно в последнее воскресенье июня.
- В сентябре 2020 года Зеленский подписал указ о введении Дня территориальной обороны Украины, который будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье октября.
- В июне того года Зеленский издал указ, которым основал День таможенника — его будут отмечать 25 июня.