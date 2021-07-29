Экс-министра финансов Данилюка не допустили к конкурсу на должность главы БЭБ. Не подошел американский диплом

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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН

Бывшего министра финансов и секретаря СНБО Александра Данилюка не допустили к участию в конкурсе на должность председателя Бюро экономической безопасности из-за неподходящего диплома об образовании.

Соответствующее решение приняла конкурсная комиссия.

По словам главы комиссии, советника главы ОП Тимофея Милованова, Данилюк не смог подтвердить, что имеет экономическое или юридическое образование.

Сам Данилюк закончил Национальный технический университет «Киевский политехнический институт» по специальности инженер-электрик. Также получил финансовое образование в Киевском институте инвестиций.

Также он имеет диплом из Университета Индианы, но комиссия отказалась его признавать, потому что документ не был нострифицирован.

«У нас есть два письма от Министерства образования и науки и от Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) о несоответствии. Поэтому мы 11 человек не допускаем, 48 допускаем», — сообщил Милованов.

В то же время ему возразил министр финансов Сергей Марченко. Он отметил, что такое решение нужно будет объяснять политически. Поэтому Милованов предложил комиссии два решения: или допустить всех кандидатов и попросить исправить документы, или не допускать их, в том числе Данилюка. Комиссия поддержала второй вариант.

Сам Данилюк назвал недопуск к конкурсу «смешным».

«Группа товарищей без собственного мнения не признали мой диплом одного из самых престижных университетов мира — Индианского университета! Быть министром финансов и секретарем СНБО, работать в самых известных финансовых организациях в мировых финансовых столицах — значит, у меня было достаточно образования, а сейчас — нет?!» — написал он в своем Facebook.