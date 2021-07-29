В Польше пассажирский поезд протаранил грузовик на переезде, два вагона сошли с рельсов
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
На западе Польши в селе Колбасково, возле Щецина, на железнодорожном переезде пассажирский поезд протаранил грузовик, выехавший на пути.
Об этом сообщил на своей странице в Twitter пресс-аташе полиции Петр Тузимек.
Как отмечается, авария произошла около шести утра в четверг, 29 июля. Поезд немецкой компании DB Regio направлялся в Берлин.
В результате столкновения два вагона сошли с рельсов, из поезда эвакуировали 38 пассажиров. Водитель грузовика вышел из машины сам.
По предварительным данным, незначительные травмы получили восемь человек.
По словам журналиста RMF MAXXX Давида Сивека, сигнализация на переезде сработала, информируя о приближении поезда. Также он сообщил версию водителя грузовика, из-за чего произошло ДТП: его якобы ослепило солнце, поэтому он не увидел светофор.
Сейчас из-за аварии движение поездов на участке Щецин — Берлин остановили минимум до вечера, потому что повреждены несколько десятков метров путей. Пока вместо поезда будет курсировать автобус.
- 23 июля в Закарпатской области на железнодорожном переезде столкнулись грузовик и пассажирский поезд № 14, следовавший из Киева. Травмы получили пять человек, трех из них — водителя грузовика и двух пассажирок поезда — госпитализировали. Из-за аварии рейс в обратном направлении (Солотвино — Киев) отстал от графика почти на 3 часа.