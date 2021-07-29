Замглавы Харьковского облсовета, который требовал миллион гривен взятки, вышел под залог

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За заместителя главы Харьковского областного совета Андрея Малыша, подозреваемого в получении более миллиона гривен взятки, внесли 4,75 миллиона гривен залога.

Об этом сообщает Укринформ.

«За подозреваемого вчера внесли залог. Что касается второго подозреваемого — адвоката, который фигурирует в деле как пособник, то за него залог (более 700 тысяч гривен) внесли еще 27 июля», — заявила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.