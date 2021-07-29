Замглавы Харьковского облсовета, который требовал миллион гривен взятки, вышел под залог
- Автор:
- Олег Панфилович
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Facebook / Спеціалізована антикорупційна прокуратура
За заместителя главы Харьковского областного совета Андрея Малыша, подозреваемого в получении более миллиона гривен взятки, внесли 4,75 миллиона гривен залога.
Об этом сообщает Укринформ.
«За подозреваемого вчера внесли залог. Что касается второго подозреваемого — адвоката, который фигурирует в деле как пособник, то за него залог (более 700 тысяч гривен) внесли еще 27 июля», — заявила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.
- 22 июля правоохранители задержали зампредседателя Харьковского облсовета, который требовал и получил 1 миллион 50 тысяч гривен от директора коммунального предприятия за то, чтобы тот остался на посту.
- Позже Высший антикоррупционный суд арестовал Малыша и его адвоката, который тоже фигурирует в этом деле.