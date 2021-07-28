В авиакатастрофе на Прикарпатье погибли трое американцев. Полиция открыла уголовное производство

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Пресс-служба ГСЧС

В авиакрушении возле села Шепаровцы Коломыйского района Ивано-Франковской области вместе с пилотом Игорем Табанюком погибли трое граждан США, приехавших на отдых.

Об этом сообщает Объединенная еврейская община, поскольку американцы были хасидами.

Тем временем правоохранители начали уголовное производство по факту крушения легкомоторного самолета.

При падении самолета в доме, на который он упал, находились женщина и двое детей, однако они услышали шум и успели выбежать.

Предварительно событие квалифицировали как нарушение правил воздушных полетов. Сейчас продолжаются следственные действия для установления причин падения самолета.

Напомним, 28 июля около 13:40 вблизи села Шепаровцы легкомоторный спортивный самолет WT-10 Advantic упал на частный жилой дом. В катастрофе погибли четыре человека, среди них профессиональный летчик и инструктор Игорь Табанюк.