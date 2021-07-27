В крестном ходе УПЦ МП по случаю Крещения Руси приняли участие 55 тысяч человек

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В столице крестный ход верующих завершился без нарушений общественного порядка, в религиозном мероприятии приняли участие более 55 тысяч граждан.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

«По состоянию на 16:30 запланированные массовые мероприятия завершены без нарушений общественного порядка», — говорится в сообщении.

Напомним, во вторник в столице состоялся крестный ход верующих Украинской православной церкви Московского патриархата по случаю 1033-летия Крещения Киевской Руси. Для обеспечения безопасности и общественного порядка во время религиозных мероприятий привлекались все подразделения полиции Киева, военнослужащие Нацгвардии, сотрудники ГСЧС, а также усиление из других областей.

Православная церковь Украины также объявляла о праздновании годовщины Крещения Руси, но, как и в прошлом году, от крестного хода там отказались.