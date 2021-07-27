Люксембург открыл границы для украинских туристов

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Clem Onojeghuo / Unsplash

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Люксембург открывает границы для украинцев.

Об этом глава МИД написал в Twitter.

«Люксембург открывается для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. + 1 страна ЕС, с которой восстанавливаем полноценное действие безвиза», — говорится в сообщении.

Для поездки вам необходимо иметь при себе:

биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

документальное подтверждение цели вашей поездки (карточку резидента страны Евросоюза или вид на жительство, резервирование отеля, приглашение бизнес-партнера и др.);

подтверждение вашей финансовой состоятельности;

полис медицинского страхования, который признается на территории стран Евросоюза.

А вот перед посадкой в самолет у вас потребуют предоставить один из сертификатов:

сертификат о том, что вы были полностью вакцинированы препаратом AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson & Johnson или Moderna;

сертификат о выздоровлении, подтверждающий, что человек переболел COVID и более не нуждается в пребывании на карантине. Должен быть положительный тест на COVID, дата выдачи которого не превышает 180 дней с момента тестирования (считается, что в течение этого периода повторное инфицирование маловероятно);

отрицательный тест на коронавирус.

Сейчас уже 15 стран Европейского Союза открыли свои границы для украинских туристов в рамках ослабления ограничений. Произошло это после соответствующих рекомендаций Совета ЕС.

Менее чем за две недели для украинцев открылись Дания, Германия, Бельгия, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Словакия, Словения, Нидерланды, Франция, Швеция, Испания, Португалия. Теперь в список добавился Люксембург.