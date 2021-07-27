На острове Хортица произошел пожар. Сгорел гектар заповедника, полиция проводит проверку
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- Алексей Ярмоленко
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Пресс-служба ГСЧС
В Запорожье на территории Национального заповедника «Хортица» произошел пожар. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали его за два часа.
Об этом пишет пресс-служба местного управления полиции.
Сейчас правоохранители устанавливают причины возгорания и другие обстоятельства происшествия. По предварительным данным, в результате пожара сгорел гектар земли.
Жертв и пострадавших от пожара нет.
«Сведения о событии внесены в Единый учет заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются», — подчеркнули в полиции.
- Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что программа «Большое строительство» коснется и культуры — планируют восстановить 100 культурных объектов. Среди них есть София Киевская и остров Хортица.