В Германии на территории химического технопарка прогремел взрыв и начался сильный пожар: один человек погиб, четверых работников ищут
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Feuerwehr Köln / Twitter
На западе Германии в городе Леверкузен во вторник, 27 июля, на территории технопарка для химической промышленности прогремел взрыв и начался сильный пожар.
Об этом сообщили в пресс-службе компании Chempark.
«Около 09:40 утра в Chempark Leverkusen произошел взрыв, за которым последовал пожар на нефтебазе центра утилизации Bürrig. На месте работают спасатели», — говорится в сообщении.
По данным компании, в результате взрыва пострадали несколько сотрудников, двое из них получили серьезные травмы. Пострадавших госпитализировали.
В то же время информации о местонахождении еще пяти работников нет, их ищут.
Позже Reuters со ссылкой на руководителя химпарка Ларса Фридриха сообщил, что один человек погиб, еще четыре пока числятся пропавшими без вести, а количество раненых уже возросло до 16 человек, из которых четверо получили тяжелые травмы.
В компании также отметили, что причина, по которой произошел взрыв, пока неизвестна.
Местные власти призвали людей не выходить на улицу и закрыть окна. Сейчас над предприятием в небо поднимается столб черного дыма, специалисты проводят замеры воздуха.
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