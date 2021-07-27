В список Всемирного наследия ЮНЕСКО добавили семь новых объектов

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Комитет Всемирного наследия на заседании 26 июля включил семь объектов в список ЮНЕСКО. Четыре из них являются природными объектами, еще три — культурными.

Об этом говорится на сайте организации.

В числе природных объектов оказались Колхидские тропические леса и водно-болотные угодья в Грузии. Они протянулись на 80 км вдоль восточного побережья Черного моря. В лесах и угодьях проживает значительное количество видов животных и растений, которые находятся под угрозой. На территории объекта — почти 500 видов животных, из них 19-ти грозит вымирание (например, колхидскому осетру).

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Японские острова Амами-Осима, остров Токуносима, северная часть острова Окинава и остров Ириомотэ — это почти 43 тысячи гектаров субтропических лесов на четырех островах в цепи. На них не живут люди, они имеют высокую ценность с точки зрения биоразнообразия.

Гетбол — приливно-отливные равнины в Южной Корее. Они расположены в восточной части Желтого моря. Там сочетаются сложные геологические и климатические условия, из-за чего развились различные прибрежные осадочные системы.

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Лесной комплекс Каенг Крачан в Таиланде протянулся вдоль таиландской стороны горного хребта Тенассерим. Эта часть горного хребта находится на перекрестке между Гималайским, Индокитайским и Суматранским фаунистическими и флористическими регионами.

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Также в список ЮНЕСКО включили три объекта за их культурную ценность:

Курган Арслантепе в Турции — находки на территории этого объекта свидетельствуют о его заселении, по крайней мере, с VI тысячелетия до нашей эры до периода поздней Римской империи.

Голландская линия водной обороны, расширение территории объекта «Линия обороны вокруг Амстердама» — это единственный в мире пример укрепления, основанного на принципе контроля над водами.

Транснациональный объект «Колонии милосердия» в Бельгии и Нидерландах. Они они являются свидетелями экспериментальной социальной реформы XIX века – попытки сократить уровень городской нищеты путем создания сельскохозяйственных колоний.

Напомним, что в июле 2021 года Ливерпуль утратил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Международная организация объяснила, что исторический район потерял свою особую ценность из-за большого количества реализованных и запланированных в нем строительных проектов, поэтому комитет проголосовал за лишение города этого статуса.