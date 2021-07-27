В Киевской области разоблачили опасную банду, которую возглавлял президент Федерации содействия развитию спорта и рукопашного боя

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В Киевской области разоблачили особо опасную разбойную банду «Сэнсэя», которая за несколько лет совершила десятки тяжких преступлений.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевщины.

По данным следствия, банда действовала с 2017 года, в нее входили 10 человек, а возглавлял — 42-летний житель Черниговщины с позывным «Сэнсэй», президент Федерации содействия развитию спорта и рукопашного боя в Украине Александр Оверченко.

Злоумышленники устанавливали рядом с домами потенциальных жертв скрытые системы видеонаблюдения, делали подкопы, использовали самодельные лестницы. К тому же, они не пользовались частным транспортом, а на разбои ходили пешком.

Среди самых громких преступлений группировки — покушение на убийство полицейского в конце 2017 года. Тогда злоумышленники прикрепили взрывчатку под колесо авто правоохранителя, он получил телесные повреждения.

В апреле 2018 года банда «Сэнсэя» напала на дом в Броварах одного из судей Апелляционного суда. Злоумышленники в балаклавах ворвались в помещение, угрожали семье, в частности, несовершеннолетним, пистолетами и гранатой, забрали сервер с видеозаписями, оружие, автомобили, наличные, уложили сына хозяина в багажник авто и скрылись.

В сентябре того же года на столичном Печерске они напали на адвоката, прострелили мужчине обе ноги, похитили $15 тысяч, €1 тысячу и ювелирные изделия. Убегая от полиции, ранили правоохранителя из огнестрельного оружия, у одного из нападавших в руках взорвалась граната, в результате он погиб.

В декабре 2020 года в селе Гора банда «Сэнсэя» угнала автомобили и украла банковские карточки IT-бизнесменов. Через несколько дней злоумышленники напали на семью мэра Броваров Игоря Сапожко. Супругов связали и избили, а дом ограбили.

В конце года группировка ворвались в дом бывшего сотрудника правоохранительных органов. Нападавшие связали охранника, а с ребенком хозяев играли в «Монополию», расспрашивая, где родители хранят ценности. 4-летний мальчик показал сейф, который злоумышленники вынесли и распилили, украв его содержимое.

В начале 2021 года четверых бандитов задержали во время обысков, правоохранители изъяли более 10 единиц оружия, взрывчатку, средства конспирации и связи. Злоумышленники признались, что главарем банды является «Сэнсэй».

В июне 2021 года произошло нападение на жителей села Стоянка. Злоумышленники душили хозяев ремнями и заставляли их признать на камеру, что они — коррупционеры. Видео потом выкладывали в своем Telegram-канале. В это же время полиция Киевщины объявила Оверченко и его подельника с позывным «Химик» в розыск. Примерно через месяц злоумышленников задержали, во время обысков изъяли оружие и поддельные документы.

Сейчас возбуждены уголовные производства по ч. 3 ст. 187 (разбой с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Криминального кодекса Украины. Оверченко, «Химик» и задержанные ранее четыре злоумышленника находятся в СИЗО. Бандитам грозит до 15 лет лишения свободы, «Сенсею» — пожизненное заключение.