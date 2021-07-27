Исследование: В ближайшие десятилетия человечество столкнется с более частыми периодами аномальной жары

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Повышение температуры на Земле гарантирует, что человечеству в ближайшие десятилетия придется столкнуться с более интенсивными периодами аномальной жары.

Об этом пишет портал Axios.

К такому выводу пришли в Высшей технической школе Цюриха. «Главная мысль заключается в том, что в предстоящие десятилетия нам нужно подготовиться к более рекордным пикам жары, которые намного превзойдут предыдущие температурные рекорды», — заявил участник исследования Эрик Фишер.

В ходе работы специалисты установили, что при изучении причин периодов сильной жары климатические изменения недооценивали. Ученые изучали, как изменятся характеристики периода аномальной жары длительностью в неделю —вроде того, что недавно наблюдался на Тихоокеанском северо-западе США и в Канаде, в зависимости от выбросов парниковых газов.

Согласно исследованию, при сценарии с высокими показателями выбросов газов рекордные периоды жары могут случаться от двух до семи раз чаще в период с 2021 до 2050 года, а с 2051 до 2080 года — от трех до 21 раза чаще. При этом Земля теперь нагревается на 0,18 градуса за десятилетие — быстрее, чем в предыдущие 40 лет.

Фишер подчеркнул, что результаты исследования указывают на необходимость как можно скорее сократить выбросы парниковых газов.