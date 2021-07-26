В Коростене избили и ограбили депутата горсовета от «Слуги народа»
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- Олег Панфилович
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Соколовская Инна / УНИАН
В Коростене неизвестные напали на депутата городского совета от «Слуги народа» Андрея Недашковского.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Нападение произошло вечером 24 июля. Трое молодых людей встретили Недашковского на пути домой, избили и отобрали сумку с документами и деньгами. «При этом молодчики прямо сказали, что ожидали именно Андрея Недашковского. Поэтому, это наглое нападение напрямую связано с депутатской деятельностью нашего коллеги», — заявили в партии.
Там добавили, что благодаря оперативной работе полиции и депутатов от фракции злоумышленники были задержаны «по горячим следам». Сейчас они дают показания.
- В декабре 2019 года депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Михаил Ананченко заявил, что его избили возле дома в Сумах.
- Перед этим в Киеве на стройке по улице Железнодорожной неизвестный напал на депутата Киевского городского совета от «Свободы» Владимира Назаренко.