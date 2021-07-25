Исследование: У людей, переболевших коронавирусом, ухудшаются умственные способности. Выздоровление от болезни их не восстанавливает

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Plastifikator x «Бабель»

У людей, переболевших коронавирусом, на очень долгое время снижаются умственные способности. Они имеют более низкие показатели интеллекта.

Об этом говорится в исследовании британских ученых, опубликованных в журнале The Lancet.

Ученые отобрали 81 тысячу пациентов, прошедших британский тест на определение интеллекта Great British Intelligence Test. Этот тест считают более точным, чем IQ-тест. Также они проходили опросник по COVID-19. Все они болели коронавирусом в период января-декабря 2020 года.

Результаты показали, что у людей, которые переболели коронавирусом, были значительно ниже результаты. При этом ученые утверждают, что до болезни те не имели склонности к потере интеллекта.

Люди, которые болели коронавирусом и не нуждались в ИВЛ, имели отклонение уровня интеллекта в -0,26, а те, кто нуждался в ИВЛ — в -0,47. Для сравнения, у людей после инсульта подобное отклонение составляет -0,24, а у тех, кто имеет дислексию, — -0,38.

К тому же, авторы исследования указывают, что этот эффект является долговременным, а умственные способности со временем не восстанавливаются. Ученым не удалось найти связи между временем после выздоровления и результатами теста.

«Наше исследование предлагает связанные между собой доказательства в поддержку гипотезы, что COVID-19 связан с когнитивным дефицитом, который продолжается и после выздоровления», — говорится в публикации.

Ученые призывают продолжить исследования в этом направлении и попытаться установить, связано ли ухудшение умственных способностей с неврологическими или другими факторами после коронавируса.