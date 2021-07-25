Португалия открывает границы для всех украинцев
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Flickr / Man Alive!
Правительство Португалии с 26 июля открывает границы для украинских туристов. Никаких ограничений на цель поездки не будет.
Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Португалия открывается с 26 июля для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС», — отметил он.
Для въезда в Португалию нужно будет предоставить свежий отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или тест на антиген. Также можно въехать без теста при наличии COVID-сертификата, выданного в стране-члене ЕС.
На Мадейру и Азорские острова, принадлежащих Португалии, украинцы также могут свободно путешествовать.
- 14 июля Европейский Союз включил Украину в «зеленый список» стран и рекомендовал странам-членам отменить ограничения на путешествия для украинцев.