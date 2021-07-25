Португалия открывает границы для всех украинцев

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Flickr / Man Alive!

Правительство Португалии с 26 июля открывает границы для украинских туристов. Никаких ограничений на цель поездки не будет.

Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Португалия открывается с 26 июля для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС», — отметил он.

Для въезда в Португалию нужно будет предоставить свежий отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или тест на антиген. Также можно въехать без теста при наличии COVID-сертификата, выданного в стране-члене ЕС.

На Мадейру и Азорские острова, принадлежащих Португалии, украинцы также могут свободно путешествовать.