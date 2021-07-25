Украина получила вторую медаль на Олимпиаде в Токио

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Facebook / FIE - International Fencing Federation

Фехтовальщик Игорь Рейзлин приносит сборной Украины вторую медаль на Олимпийских играх в Токио. Он получил бронзовую награду.

В поединке за бронзовую медаль Рейзлин победил итальянца Андреа Сантарелли со счетом 15:12. До этого он также прошел 1/32 финала, 1/16 финала и четвертьфинал, но уступил в полуфинале французу Ромейну Каннону.

Другие же украинские шпажисты — Роман Свичкар и Богдан Никишин — не смогли преодолеть первый этап соревнований.

Для Украины это первая олимпийская награда среди мужчин в фехтовании шпагой. До этого лишь в 2004 году спортсмен Владислав Третьяк сумел получить «бронзу», но в фехтовании саблей. Традиционно значительно больше наград представители Украины получают в женском фехтовании.