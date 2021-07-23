Лидер Китая впервые за 30 лет посетил Тибет

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Пресс-служба президента Российской Федерации

Глава Китая Си Цзиньпин впервые за 30 лет совершил официальный визит в политически неспокойный регион Тибета. Он находился там с 21 до 23 июля включительно, но государственные СМИ сообщили о визите после его завершения.

Об этом сообщает BBC.

Государственная телекомпания CCTV опубликовала кадры, на которых Си выходит из самолета и приветствует толпу в национальных костюмах. Сначала глава Китайской народной республики прибыл на юго-восток страны, а затем по железной дороге отправился в столицу автономной области Тибета Лхасу. Там он посетил дворец Потала — традиционный дом духовного лидера Далай-ламы.

Государственные СМИ заявили, что Си нашел время, чтобы узнать о работе, которая проводится по этническим и религиозным вопросам, и о работе для защиты тибетской культуры. Перед визитом главы КНР правозащитная группа International Campaign for Tibet сообщала о «необычных действиях» в городе и наблюдением за людьми.

Последний раз Си посещал регион 10 лет назад как вице-президент. Последним китайским лидером, который официально посетил Тибет, был Цзян Цзэминь в 1990 году.

Тибет — это автономный район на юго-западе Китая. Он имеет собственное Народное правительство и Народный конгресс, но контролирует их Коммунистическая партия. Тибет получил независимость в 1912 году, однако в 1951 году Китай восстановил свое правление. Автономию Тибет получил в 1965 году. КНР заявляет, что борется с бедностью и поддерживает местную культуру, но вместе с тем борется и с влиянием буддизма в регионе.

Многие тибетцы в изгнании обвиняют Пекин в религиозных репрессиях и разрушении их культуры. В результате чего тема Тибета очень чувствительной для Пекина — правительство отвергает обвинения и заявляет, что Тибет значительно развился под его властью.