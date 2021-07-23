Наводнение в Германии: журналистка извинилась за грязную одежду — ей стыдно было вести репортаж в чистом
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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RTL
В Германии ведущая телеканала RTL Сьюзан Оллен извинилась за то, что измазала грязью одежду перед прямым включением из города Бад-Мюнстерайфель, который разрушили наводнения. Журналистка объяснила, что ей было стыдно выходить в эфир в чистой одежде.
Ее заявление 23 июля опубликовал собственно телеканал RTL, а детали уже сообщает BBC.
Телекомпания RTL заявила, что Оллен сразу отстранили от работы за нарушение стандартов. В своем заявлении ведущая сказала, что сделала «серьезную ошибку» и добавила, что до этого инцидента она помогала пострадавшим, а перед выходом в эфир ей было «стыдно стоять перед камерой в чистой одежде».
В этот момент сторонний наблюдатель снял видео, на котором она наклоняется, чтобы размазать грязь на руках и одежде. Видео стало виральным. Уволят ведущую с телеканала или нет — пока неизвестно.
Напомним, что 12 июля началось самое сильное за последние десятилетия наводнение в Германии. Оно разрушило некоторые районы страны, в результате чего погибли не менее 170 человек, ущерб оценивается в миллиарды долларов. Десятки людей все еще считаются пропавшими без вести. В городе Бад-Мюнстерайфель, где произошел инцидент с журналисткой, также десятки погибших людей и разрушенных домов.
Европейские лидеры считают, что наводнения, от которых также пострадали Швейцария, Люксембург и Нидерланды, вызваны изменениями климата.
- На западе Германии наводнение началось после продолжительных ливней, которые шли с 12 июля. Больше всего пострадали регионы близ границ со странами Бенилюкса. Погибли до 180 человек и почти 170 — пропали без вести. Также от наводнений пострадали Бельгия, Нидерланды и Австрия.
- Ущерб от наводнения в Германии оценен в минимум 2 млрд евро. И это только затраты на восстановление железной дороги, автодорог и мостов.