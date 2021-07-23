С осени бортпроводницы SkyUp будут ходить в кроссовках, а не туфлях — лоукостер изменил форму

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SkyUp

Наибольший лоукостер Украины SkyUp изменил форму бортпроводников, поэтому с осени женщины не будут носить туфли на шпильке, а обуют удобные кроссовки.

Об этом сообщает Avianews.

SkyUp

Больше всего изменений в одежде для стюардесс, мужская форма осталась более классической.

Кроме туфель, изменили способ ношения платков. Теперь их не будут повязывать на шею — они будут крепиться на плече. Макияж теперь будет объединять в градиенте голубые и оранжевые цвета, символизирующие восход и закат солнца.

SkyUp

Замену туфель кроссовками SkyUp объяснил желанием улучшить самочувствие женщин, которые длительное время работают на ногах.

«Это одежда для активных, смелых, ярких; для тех, кто не любит лишнего официоза, но ценит стиль; реагирует быстро, действует взвешенно, принимает вызовы и справляется с ними. Форма для открытых новому, тех, кто любит путешествия и жизнь», — так новую форму описывают в SkyUp.

Новая форма появится у бортпроводников уже этой осенью — 500 комплектов пошьет украинская фабрика.