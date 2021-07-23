Зеленский заменил главу Службы внешней разведки

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Президент Владимир Зеленский уволил с должности главу Службы внешней разведки Валерия Кондратюка.

Об этом говорится в указе президента № 301/2021.

Зеленский сразу же назначил нового главу СВР. Им стал уже бывший директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко.

Кто такой Александр Литвиненко?

Доктор политических наук и профессор. Образование получил в КНУ имени Шевченко по специальности правоведение, а также в 1989—1994 годах учился в Академии ФСБ РФ в Москве. После этого долгое время работал в СБУ, а затем — преподавал в Институте международных отношений КНУ имени Шевченко.

С 1998 года по 2007 год работал в Национальном институте стратегических исследований, затем 2 года работал в СБУ, и снова вернулся в институт. В 2014—2019 годах был заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны, после чего возглавил Национальный институт стратегических исследований.