Зеленский заменил главу Службы внешней разведки
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- Алексей Ярмоленко
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Президент Владимир Зеленский уволил с должности главу Службы внешней разведки Валерия Кондратюка.
Об этом говорится в указе президента № 301/2021.
Зеленский сразу же назначил нового главу СВР. Им стал уже бывший директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко.
Кто такой Александр Литвиненко?
Доктор политических наук и профессор. Образование получил в КНУ имени Шевченко по специальности правоведение, а также в 1989—1994 годах учился в Академии ФСБ РФ в Москве. После этого долгое время работал в СБУ, а затем — преподавал в Институте международных отношений КНУ имени Шевченко.
С 1998 года по 2007 год работал в Национальном институте стратегических исследований, затем 2 года работал в СБУ, и снова вернулся в институт. В 2014—2019 годах был заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны, после чего возглавил Национальный институт стратегических исследований.
- В июне 2020 года президент Владимир Зеленский уволил Валерия Евдокимова с должности главы Службы внешней разведки Украины и назначил Валерия Кондратюка.