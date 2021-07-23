В Киевской области раскрыли незаконную вырубку леса. Сумма убытков — 13 миллионов гривен

Новости

Национальная полиция Украины

В Киевской области разоблачили незаконную вырубку леса, которую организовали лесничие государственного предприятия, нанеся государству 13 миллионов гривен убытков.

Об этом сообщили в Управлении коммуникации Нацполиции.

По данным следствия, незаконные сплошные санитарные порубки на земельных участках общей площадью около 8 гектаров осуществлялись в течение трех лет. В то же время лесничие не проводили оценку влияния таких порубок на окружающую среду.

Во время досудебного расследования правоохранители выяснили, что фигуранты готовились к незаконной порубке леса еще на трех участках, что стоило бы свыше 1,5 миллиона гривен. В частности, злоумышленники подделали документы и получили разрешение для порубки леса, где, на самом деле, улучшение санитарного состояния не было нужно.

Сейчас семи служащим и должностным лицам, которые причастны к незаконной порубке, сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 (Совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 366 (Служебный подлог) и по ч. 4 ст. 246 (Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 7 лет лишения свободы.