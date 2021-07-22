Юрчишин подал заявление в полицию и Офис генпрокурора на Шуфрича за его слова о крымских татарах на российском телеканале

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Синица Александр / УНИАН

Народный депутат из фракции «Голос» Ярослав Юрчишин подал заявление в Офис генпрокурора и Нацполицию на депутата партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестора Шуфрича, обвинив его в разжигании межнациональной розни.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Господин Нестор, который смеет себя называть народным депутатом Украины, регулярно выступает с пророссийскими нарративами и пытается затянуть Украину назад в рускомирский ад. Однако на этой неделе он перешел от телепания языком к действиям, за которые нужно привлекать к уголовной ответственности», — написал Юрчишин.

Нардеп уточнил, что основанием для заявления стали высказывания Шуфрича в эфире российского телеканала «Россия 1» о крымских татарах. В частности, тот рассказывал, что «раньше крымские татары похищали наших женщин, а теперь признаются коренным народом Украины».

Юрчишин напомнил, что, согласно ст. 24 Конституции Украины, граждане имеют равные конституционные права и свободы, не могут иметь ограничений или привилегий по признаку этнического происхождения и другого.

«Мы не допустим унижения украинских сограждан, которые стоят как кость в горле российской пятой колонне в Украине, а потому последние пытаются любыми способами их дискредитировать. За разжигание национальной розни должно быть соответствующее наказание», — добавил он и уточнил, что, по его мнению, Шуфрич наговорил на лишение свободы сроком до 3 лет.

Нардеп призвал правоохранительные органы отреагировать на ситуацию и заверил, что будет следить за ходом рассмотрения заявления и открытием уголовного производства.

Отметим, Шуфрич выступил 20 июля в эфире телеканала «Россия 1» и заявил, что «мы признаем коренным народом последователей и фактически наследников Чингизидов, ведь что такое Крымско-Татарское ханство — оно вышло из Крымского улуса, а Крымский улус — это была составляющая Золотой орды, а что такое Золотая Орда — это Бату-хан, который сжег Киев; тысячи наших женщин, которые были уведены в рабство, с понятными целями».