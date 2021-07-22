Россия впервые подала иск на Украину в ЕСПЧ. Выразила 10 претензий

Новости

Anadolu Agency / Getty Images

Генеральная прокуратура России впервые подала иск на Украину в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом пишет пресс-служба прокуратуры.

«Обращение призвано привлечь внимание Европейского Суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины», — заявили в ведомстве.

В целом Россия выдвинула Украине 10 претензий:

Ответственность украинской власти за смерти гражданского населения во время Евромайдана, пожара в Доме профсоюзов в Одессе и во время антитеррористической операции на Донбассе;

Подавление свободы слова и преследование инакомыслящих, закрытие СМИ;

Дискриминация русскоязычного населения;

Дискриминация российского бизнеса;

Гибель людей и уничтожение имущества во время обстрелов ВСУ «сопредельной территории Российской Федерации»;

Лишение жителей оккупированного Донбасса возможности голосовать на выборах;

Блокировка Северо-Крымского канала и подачи воды в аннексированный Крым;

Нападение на дипломатические учреждения России в Украине;

Авиакатастрофа рейса MH17 из-за «незакрытия Украиной воздушного пространства»;

Отказ от предоставления правовой помощи российским следственным органам в расследовании всех вышеуказанных преступлений.

«В жалобе заявлено ходатайство о применении ЕСПЧ обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента, обязывающие Украину немедленно прекратить такие вопиющие нарушения», — считают в Генпрокуратуре России.