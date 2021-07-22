Россия впервые подала иск на Украину в ЕСПЧ. Выразила 10 претензий
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Anadolu Agency / Getty Images
Генеральная прокуратура России впервые подала иск на Украину в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Об этом пишет пресс-служба прокуратуры.
«Обращение призвано привлечь внимание Европейского Суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины», — заявили в ведомстве.
В целом Россия выдвинула Украине 10 претензий:
- Ответственность украинской власти за смерти гражданского населения во время Евромайдана, пожара в Доме профсоюзов в Одессе и во время антитеррористической операции на Донбассе;
- Подавление свободы слова и преследование инакомыслящих, закрытие СМИ;
- Дискриминация русскоязычного населения;
- Дискриминация российского бизнеса;
- Гибель людей и уничтожение имущества во время обстрелов ВСУ «сопредельной территории Российской Федерации»;
- Лишение жителей оккупированного Донбасса возможности голосовать на выборах;
- Блокировка Северо-Крымского канала и подачи воды в аннексированный Крым;
- Нападение на дипломатические учреждения России в Украине;
- Авиакатастрофа рейса MH17 из-за «незакрытия Украиной воздушного пространства»;
- Отказ от предоставления правовой помощи российским следственным органам в расследовании всех вышеуказанных преступлений.
«В жалобе заявлено ходатайство о применении ЕСПЧ обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента, обязывающие Украину немедленно прекратить такие вопиющие нарушения», — считают в Генпрокуратуре России.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина выступает третьей стороной в иске Нидерландов к России в Европейский суд по правам человека из-за сбития малайзийского Boeing над Донбассом.
- В сентябре 2019 года в Европейском суде по правам человека начались слушания по делу «Украина против России», которое касается нарушений прав человека в Крыму.