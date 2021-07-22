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Россия впервые подала иск на Украину в ЕСПЧ. Выразила 10 претензий

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:

Anadolu Agency / Getty Images

Генеральная прокуратура России впервые подала иск на Украину в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом пишет пресс-служба прокуратуры.

«Обращение призвано привлечь внимание Европейского Суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины», — заявили в ведомстве.

В целом Россия выдвинула Украине 10 претензий:

«В жалобе заявлено ходатайство о применении ЕСПЧ обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента, обязывающие Украину немедленно прекратить такие вопиющие нарушения», — считают в Генпрокуратуре России.