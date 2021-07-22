Visa разрешила денежные переводы по номеру телефона
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Death to Stock
Платежная система Visa запустила сервис денежных переводов по номеру телефона.
Об этом сообщает пресс-служба Visa.
Для того чтобы отправить перевод по телефону, клиент должен зайти в приложение своего банка в раздел «Переводы по телефону», выбрать нужный контакт из списка, ввести сумму и подтвердить перевод.
Чтобы получить перевод, в разделе «Переводы по номеру телефона» нужно включить возможность получения таких переводов.
Сервис пока доступен для клиентов ТАСкомбанка, А-Банка и ПриватБанка.
Как пишет «НВ», в ПриватБанке заявили, что перевод происходит через международную сеть Visa Direct, где привязка номера карты к номеру телефона сохраняется как защищенный токен. В банке отмечают, что это делает переводы еще более безопасными.
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