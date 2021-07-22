Режиссера церемонии открытия Олимпиады в Токио уволили за шутки о Холокосте

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Режиссера церемонии открытия Олимпийских игр в Токио Кентаро Кобаяси уволили из скетч-шоу, в котором упоминался Холокост. Сатиру выпустили еще в 1998 году, но именно сейчас ее распространили в сети.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Кобаяси уволили за два дня до начала Олимпиады — 21 июля.

«Выяснилось, что во время старого выступления (он) использовал формулировки, высмеивающие этот трагический факт истории», — заявила журналистам руководитель Олимпийских игр в Токио Сейко Хашимото.

В скетче Кобаяси и его коллега, пародируя пару известных детских телеведущих, разбрасывают бумажные фигурки людей и предлагают «поиграть в Холокост». Это вызвало смех в аудитории.

Кобаяси извинился за свои слова и подал в отставку по собственному желанию.

«Мои высказывания были действительно совершенно неуместными. Я раскаиваюсь и приношу глубочайшие извинения», — процитировала Хашимото заявление режиссера.

Церемония открытия Олимпийских игр состоится 23 июля.