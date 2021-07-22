Режиссера церемонии открытия Олимпиады в Токио уволили за шутки о Холокосте
- Автор:
- София Телишевская
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John Walton - PA Images / Contributor / Getty Images
Режиссера церемонии открытия Олимпийских игр в Токио Кентаро Кобаяси уволили из скетч-шоу, в котором упоминался Холокост. Сатиру выпустили еще в 1998 году, но именно сейчас ее распространили в сети.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Кобаяси уволили за два дня до начала Олимпиады — 21 июля.
«Выяснилось, что во время старого выступления (он) использовал формулировки, высмеивающие этот трагический факт истории», — заявила журналистам руководитель Олимпийских игр в Токио Сейко Хашимото.
В скетче Кобаяси и его коллега, пародируя пару известных детских телеведущих, разбрасывают бумажные фигурки людей и предлагают «поиграть в Холокост». Это вызвало смех в аудитории.
Кобаяси извинился за свои слова и подал в отставку по собственному желанию.
«Мои высказывания были действительно совершенно неуместными. Я раскаиваюсь и приношу глубочайшие извинения», — процитировала Хашимото заявление режиссера.
Церемония открытия Олимпийских игр состоится 23 июля.
- Кобаяси известен в Японии как театральный деятель. Он не единственный представитель команды, который готовил церемонию открытия и был уволен. В понедельник, 19 июля, уволился композитор церемонии. Причиной увольнения стали старые интервью, в которых он рассказывал о жестоком обращении с одноклассниками-инвалидами.
- В марте уволился креативный директор церемоний открытия и закрытия Олимпиады Хироши Сасаки. Тот предложил актрисе plus size выступить в образе свиньи.
- А 11 февраля глава оргкомитета Олимпийских игр — 2021 в Токио Йоширо Мори ушел в отставку на фоне обвинений в сексизме после высказываний о женщинах из состава комитета.