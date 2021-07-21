В Испании полиция задержала 22-летнего хакера по делу о крупнейшем взломе аккаунтов в Twitter

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Испанская полиция арестовала 22-летнего гражданина Великобритании Джозефа ОʼКоннора в деле о крупнейшем взломе аккаунтов в Twitter — речь идет о 130 учетных записях, в том числе страницах Илона Маска, Барака Обамы и рэппера Канье Уэста.

Об этом сообщает BBC.

ОʼКоннору также предъявлены обвинения во взломе аккаунтов в TikTok и Snapchat.

В июле 2020 года во взломанных учётных записях написали серию твитов с просьбой перевести криптовалюту на конкретный биткойн-кошелек, чтобы получить взамен двойную сумму денег.