В Испании полиция задержала 22-летнего хакера по делу о крупнейшем взломе аккаунтов в Twitter
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Videvo
Испанская полиция арестовала 22-летнего гражданина Великобритании Джозефа ОʼКоннора в деле о крупнейшем взломе аккаунтов в Twitter — речь идет о 130 учетных записях, в том числе страницах Илона Маска, Барака Обамы и рэппера Канье Уэста.
Об этом сообщает BBC.
ОʼКоннору также предъявлены обвинения во взломе аккаунтов в TikTok и Snapchat.
В июле 2020 года во взломанных учётных записях написали серию твитов с просьбой перевести криптовалюту на конкретный биткойн-кошелек, чтобы получить взамен двойную сумму денег.
- Лидером преступной группировки назвали 18-летнего Грэма Кларка, которого 17 марта 2021 года приговорили к трем годам тюрьмы с последующим трехлетним испытательным сроком. Также ему будет запрещено пользоваться компьютером без разрешения властей. За нарушение обязательств ему грозит до 10 лет тюрьмы.