Голливудского продюсера Вайнштейна экстрадировали в Лос-Анджелес — ему грозит до 140 лет тюрьмы
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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David Shankbone / Flickr
Голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна экстрадировали из Нью-Йорка в Лос-Анджелес по обвинению в сексуальном насилии — ему грозит до 140 лет тюрьмы.
Об этом сообщает The Guardian.
Прокуратора Лос-Анджелеса заявила, что 18 февраля 2003 года Харви Вайнштейн изнасиловал итальянскую модель в отеле в Беверли-Хиллз, а на следующий день совершил «насильственные действия сексуального характера» в отношении другой женщины. Все эти случаи происходили в основном в отелях Беверли-Хиллз в период с 2004 по 2013 год. Если вина бывшего продюсера будет доказана, ему грозят в Калифорнии 140 лет лишения свободы.
Однако независимо от того, чем закончится суд в Лос-Анджелесе, Вайнштейну после него придется вернуться в Нью-Йорк и сначала отбыть там до конца 23-летний срок.
- Харви Вайнштейна, которого когда-то считали одним из самых влиятельных людей в Голливуде, признали виновным в сексуальных домогательствах и насилии в отношении более 80 женщин, в том числе таких звезд, как Анджелина Джоли и Эшли Джадд. Его также обвиняли в секс-торговле и хищническом сексуальном насилии (predatory sexual assault), за которые ему грозило пожизненное заключение.
- Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы 11 марта 2020 года. Адвокаты просили для него 5 лет, утверждая, что срок в 23 года для их клиента со слабым здоровьем де-факто является пожизненным. В тот же день суд Нью-Йорка раскрыл ряд документов в деле Вайнштейна.