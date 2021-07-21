В Беларуси хотят сократить количество президентских сроков до двух

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Глава Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич предложил закрепить в конституции страны, что один человек может быть президентом не более двух сроков. Сейчас ограничений нет.

Об этом он сказал на заседании конституционной комиссии, где подводили итоги обсуждения изменений в Конституцию, сообщает беларусское госагентство БЕЛТА.

В дальнейшем предложения комиссии планируют вынести на референдум, который намечен на начало 2022 года.

Кроме этого беларусские власти предлагают увеличить возрастной ценз для кандидатов в президенты. Так, главой страны сможет стать гражданин Беларуси старше 40 лет (сейчас — 35 лет), который прожил в стране не менее 20 лет (сейчас — 10 лет) непосредственно перед выборами.

Также хотят ограничить законодательную функцию президента, запретив ему издавать декреты, имеющие силу закона, и закрепить за Всебеларусским народным собранием статус высшего представительного органа народовластия.

То есть дать собранию право рассматривать вопрос о легитимности выборов президента Беларуси, а также объявлять импичмент президенту, если он совершил государственную измену или другое тяжкое преступление.

В частности, власти хотят прописать в Конституции, что «брак — это союз женщины и мужчины» и создать институт уполномоченного по правам человека.