Возле здания «Квіти України» уберут забор. КГГА аннулировала контрольную карточку на проведение работ
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- София Телишевская
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Дмитро Гурін / Facebook
Киевская городская государственная администрация аннулировала контрольную карточку на проведение работ возле здания учебно-методического центра «Квіти України» по адресу ул. Сечевых Стрельцов, 49.
Об этом сообщил директор департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко.
Это означает, что письма о необходимости возврата контрольной карточки сегодня направят владельцу и внесут предписание на установленное возле здания ограждение с требованием его убрать.
Если собственник не уберет ограждение самостоятельно в течение трех дней, то его демонтируют силами коммунального предприятия «Киевблагоустройство».
Здание по ул. Сечевых Стрельцов является образцом модернистской архитектуры, оно было построено в 1980-х годах как магазин-оранжерея для коммунального предприятия «Квіти України». До недавнего времени там располагался супермаркет, но он съехал.
В Министерстве культуры потребовали остановить демонтаж, а у мэра Виталия Кличко пожаловались на отсутствие полномочий отменить разрешение на строительные работы.
- В Киеве в понедельник, 12 июля, начали демонтаж здания «Квіти України». В планах застройщика — превратить здание в офисный центр с подземным паркингом. Однако активисты снесли забор и остановили строительство.
- Здание «Квіти України» выкупила международная компания Rockwill Group. Большую часть здания займут популярные коворкинги. Проект обойдется в 600 миллионов гривен. Компания намерена осенью приступить к реконструкции объекта. Работы продлятся 18—24 месяцев.