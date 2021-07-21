Наводнения в Западной Европе: правительство Германии выделило пострадавшим регионам 400 миллионов евро

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David Sauer/Twitter

Федеральное правительство Германии выделило 400 миллионов евро экстренной помощи регионам на западе страны, которые больше остальных пострадали от масштабных наводнений.

Об этом сообщает издание Build.

Эти деньги должны пойти прежде всего на ремонт зданий и коммунальной инфраструктуры. Также прямую денежную помощь окажут непосредственно домохозяйствам.

Вице-канцлер, министр финансов Германии Олаф Шольц заверил, что в случае необходимости будут выделены дополнительные деньги.

По последним данным, число жертв наводнений в Германии выросло до 170 человек.

Наводнения, вызванные обильными дождями, затронули также ряд регионов Нидерландов, Франции, Австрии и Швейцарии. В общем непогода в Западной Европе унесла жизни почти 200 человек.