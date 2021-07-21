В Грузии проведут военные учения с участием Украины и США

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Flickr / Georgia National Guard

В Грузии с 26 июля по 6 августа проведут международные военные учения Agile Spirit, в которых примут участие бойцы Вооруженных сил Украины.

Об этом пишет пресс-служба армии США в Европе и Африке.

В учениях примут участие около 2 500 военных из 15 стран: Грузии, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Испании, Турции, Украины, Великобритании, США, Канады, Италии и Азербайджана.

Среди них будут примерно 1,6 тысячи военных Грузии, 700 американцев и 250 военных из других стран. Учения пройдут в пяти местах: полигон «Вазиани»; военный аэропорт «Вазиани»; тренировочная площадка «Орфоло»; авиабаза «Сенаки» и тренировочная площадка «Сорта/Эки».

Для проведения учений в Грузию уже перебросили бронированные «Хаммеры» и другую технику. Это уже десятые учения Agile Spirit на территории Грузии.