Министр Монастырский назвал предварительную причину аварии на заводе «РівнеАзот»
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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МВД
Новый министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что причиной аварии на заводе «РівнеАзот» стало несоответствие трубопровода заявленным характеристикам от производителя.
Об этом он рассказал на заседании правительства 21 июля.
Монастырский подчеркнул, что завод работает с 1969 года и с тех пор капитального ремонта с заменой труб не было.
«Поэтому предварительная причина: несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя, а также коррозия участка трубопровода. Окончательный вывод сделает комиссия, которая сейчас находится на предприятии», — пояснил он.
В связи с этой аварией министр отметил, что будут проведены внеплановые проверки всех химических предприятий в Украине. Монастырский считает, что их можно будет завершить до конца года.
- Вечером, 20 июля, на предприятии «РівнеАзот», которое производит удобрения, произошла разгерметизация емкости с азотной кислотой. Инцидент произошел на предприятии в селе Городок. Сначала очевидцы сообщали, что на заводе произошел взрыв, но это не так. В 17:26 утечку азотной кислоты заблокировали.
- «РівнеАзот» является одним из крупнейших предприятий в Западной Украине, которое производит минеральные азотные удобрения, технический кислород, жидкую углекислоту и сухой лед.