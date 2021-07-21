Авария на «РівнеАзот»: в ОГА опубликовали данные проверки качества воздуха, загрязнения не обнаружено

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Ровенская ОГА

В Ровенской ОГА обнародовали результаты проверки воздуха после аварии на заводе «РівнеАзот». Там сообщили, что загрязняющих веществ в Ровно и селе Городок не обнаружили.

Об этом пишет пресс-служба Ровенской ОГА и местное управление ГСЧС.

«20 июля работники ГУ «Ровенского областного центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины» и Ровенского областного центра по гидрометеорологии провели замеры воздуха в близлежащих населенных пунктах (с. Караевичи, с. Городок, с. Обарив Ровенского района и микрорайон Юбилейный г. Ровно), превышение предельно допустимых концентраций химически-опасных веществ в воздухе не обнаружено», — отметили чрезвычайники.

В то же время в ОГА опубликовали данные проверки воздуха в разных районах. Всюду они не превышают допустимых норм. Как отметил главный санитарный врач области Роман Сафонов, уменьшению концентрации вредных веществ в воздухе поспособствовал и недавний дождь.

«Все зафиксированные показатели в жилой застройке — в несколько раз ниже предельно допустимых норм. Соответственно, после чрезвычайной ситуации на ЗАО «РівнеАзот» медико-экологические угрозы для жителей Ровно и области отсутствуют», — отметил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.