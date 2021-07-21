Лувр и галерея Уффици направили претензии Pornhub за гид Classic Nudes

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Alex Holyoake / Unsplash

Именитые европейские музеи Лувр и Уффици возмущены онлайн-гидом Classic Nudes, который был представлен Pornhub около недели назад.

Об этом пишут The Daily Beast и The Telegraph со ссылкой на музеи.

Pornhub представил проект Classic Nudes как интерактивный путеводитель по предметам искусства сексуального характера в самых известных музеях мира. Гид предлагает посмотреть экспонаты Лувра, Уффици, музея Орсе в Париже, Прадо в Мадриде, Национальной галереи в Лондоне и Метрополитен-музея в Нью-Йорке.

«Некоторые люди считают музеи скучными. Но что, если мы скажем вам, что в них хранится коллекция бесценного порно?» — говорили в Pornhub, представляя проморолик.

Представитель галереи Уффици заявил, что Pornhub незаконно использовал произведения искусства и получит официальную претензию от юристов. По его словам, Pornhub не обратился с соответствующим запросом при создании проекта и не заплатил галерее.

Юристы Лувра также направили уведомление Pornhub с требованием убрать работы музея из Classic Nudes.