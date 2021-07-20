ESET предупреждает пользователей Android и iOS о вредоносном программном обеспечении

Новости

Pixabay

Компания информационной безопасности ESET обнаружила вредоносное программное обеспечение Android/FakeAdBlocker, которое отображает нежелательную рекламу и создает спам-события в календарях iOS и Android.

Об этом говорится в сообщении компании.

«После нажатия на рекламные объявления жертвы часто теряют деньги, отправляя SMS по повышенному тарифу, подписываясь на ненужные услуги или загружая банковские трояны, SMS-трояны и другие вредоносные программы. Для создания ссылок на рекламу угроза использует сервисы для сокращения URL-адресов», — объясняют в ESET и отмечают, что в большинстве случаев троян маскируется под Chrome, Android Update, Adobe Flash Player или Update Android.

Больше всего жертв зафиксировано в таких странах, как Украина, Казахстан, Россия, Вьетнам, Индия, Мексика и США.

«Много пользователей загружают приложения для Android с посторонних магазинов, а не с Google Play. В таком случае риск загрузки вредоносных программ, особенно при переходе по рекламным объявлениям, очень высок», — говорится в сообщении.

На смартфонах iOS, кроме отображения нежелательной рекламы, эти ссылки могут создавать события в календарях путем автоматической загрузки файла календаря ICS.

Чтобы не стать жертвой этой угрозы, специалисты рекомендуют пользователям: